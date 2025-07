Gare, da escludere il concorrente che non rispetta il termine del soccorso istruttorio

In seguito all’attivazione del soccorso istruttorio, il termine richiesto per l’integrazione documentale ha natura perentoria. Pertanto, il suo mancato rispetto legittima l’esclusione del candidato dalla procedura. Un’eccezione è costituita dal verificarsi di una causa non imputabile al candidato, ovvero per una causa estranea alla sua sfera giuridico-organizzativa e, dunque, da lui «in alcun modo governabile ed evitabile».

