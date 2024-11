Manfredi: «Comuni primi nel Pnrr, rivedere tagli e tetti al turn over»

La rivendicazione di un primato sul Pnrr, testimoniato dal censimento ufficiale del ministero dell’Economia che nei Comuni indica un tasso di avvio (e in qualche caso di completamento) per il 79% dei cantieri contro il 62% registrato nella media degli altri soggetti attuatori. La richiesta di rivedere la manovra per evitare «un ritorno al passato» con «tagli che non tengono conto dei grandi sacrifici già fatti». E soprattutto la soddisfazione per la nuova prova di unità dimostrata dai sindaci perché...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi