Mani legate ai prefetti nell'intitolazione di strade e piazze a personaggi morti da meno di dieci anni di Amedeo Di Filippo

I chiarimenti del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno









Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno invia ai prefetti la circolare n. 82/2023 per chiarire i loro limiti in materia di attribuzione delle denominazioni a strade o piazze pubbliche a personaggi deceduti da meno di dieci anni.

Le disposizioni

La legge n. 1188 del 23 giugno...