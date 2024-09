Manovra: domani le entrate, verso il 10 il piano dei conti

Comincerà a chiudersi definitivamente da domani la lunga fase estiva delle fantasie intorno alla manovra, per cedere il passo ai numeri veri su cui il Governo dovrà ultimare il Piano strutturale di bilancio, cioè il nuovo programma di finanza pubblica secondo le regole del “Patto” di stabilità riformato, e fissare i binari su cui far correre, si fa per dire, la prossima legge di bilancio.

Una serie di cifre cruciali è attesa appunto domani con l’aggiornamento delle entrate tributarie, che questa volta...