Manovra, Meloni ai ministri: usare con attenzione le poche risorse a disposizione di Barbara Fiammeri

Il Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. Il primo obiettivo è «confermare il taglio del cuneo fiscale», offrire aiuti contro la denatalità e sostegni alle fasce deboli. Via libera ai decreti su Tim e agli aiuti per il maltempo









«Tenere i piedi ben piantati a terra». Più che un invito un monito quello che Giorgia Meloni lancia all'indirizzo dei colleghi di Governo in vista della messa a punto della manovra nel primo Consiglio dei ministri post ferie. Una riunione che è servita anche a dare il via libera ai provvedimenti per attuare l'intesa su Tim tra il Mef e il fondo americano Kkr e per dichiarare lo stato di emergenza nelle Regioni del Nord afflitte dal maltempo.Per Meloni l'operazione su Tim rappresenta un «primo passo...