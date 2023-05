Manovra, sbloccato il 32% della dote legata a decreti di Marco Rogari

Il monitoraggio di Palazzo Chigi: risultato migliore dei due precedenti governi. Dopo quattro mesi dal decollo della legge di bilancio 2023 adottato il 24,6% degli atti









In quattro mesi il governo Meloni ha sbloccato il 32% delle risorse della legge di bilancio 2023 vincolate a decreti o altri provvedimenti attuativi: 1,26 miliardi sui 3,975 in ballo. A fotografare quella che appare un’andatura abbastanza sostenuta nella tradizionalmente complicata fase di “messa a terra” della manovra è il monitoraggio del dipartimento per il Programma di palazzo Chigi in cui si evidenzia come questo risultato sia migliore di quello conseguito dall’esecutivo Draghi e dal “Conte ...