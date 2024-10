Manovra, la spesa pubblica cambia rotta: -2,5% nel 2025

«Meno 2,5 per cento». La notizia non è nella cifra, ma nel segno «meno» che la precede. Perché qui si parla della spesa pubblica italiana: quel gigante che fra 2019 e 2024 è aumentato del 39,6%, ha corso a ritmi doppi rispetto a un’inflazione arrivata anch’essa a picchi inediti da decenni e ha superato di slancio il 50% del Pil, secondo in Europa solo al dato francese. Dopo gli anni travolti dalla doppia crisi di Covid ed energia, ora arriva l’inversione di marcia; a segnare l’avvio di un cammino...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi