Manutenzione strade, Siteb: preoccupati per il taglio del 70% dei fondi

Il Siteb, associazione che riunisce gli operatori specializzati nelle opere stardali, comunica in una nota di aver scritto una lettera al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini esprimendo «viva preoccupazione degli operatori delle infrastrutture stradali per il taglio del 70% dei fondi destinati alla manutenzione delle arterie provinciali, comunali e delle città metropolitane». «La rete stradale rappresenta un’infrastruttura essenziale per il Paese, sulla quale si basa il trasporto quotidiano...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi