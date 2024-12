Master Bioarchitettura arriva alla XVI edizione

È stato prorogato al 9 febbraio prossimo il termine per iscriversi alla XVI edizione del master in “Bioarchitettura. Consulenza e Certificazione Energetica”, presso l’università Lumsa di Roma (e anche on line). Il corso - della durata di 11 mesi - mira ad approfondire, nell’ambito della sostenibilità urbana e architettonica le tematiche integrali riferite alla progettazione, verifica e certificazione energetico-ambientale di singoli edifici e complessi edilizi in chiave ecologica. Il master sviluppa...

