Maxi cantiere delle ferrovie: lavori in corso per 33 miliardi di Flavia Landolfi e Marco Morino

Link utili Sulle statali dell'Anas nuove opere per 8 miliardi

Dall'alta velocità verso Venezia alla Napoli-Bari, passando per il Terzo valico, l'Italia è attesa da una massiccia cura del ferro









Un maxi cantiere ferroviario da 33,2 miliardi di euro, tra lavori in corso e quelli previsti entro l'anno, finanziati anche con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).È la fotografia dell'Italia che corre sui binari. In particolare, il valore complessivo dei lavori in corso da parte di Rfi - la società del gruppo Fs che gestisce la rete ferroviaria nazionale e capofila del Polo infrastrutture del gruppo - è di 22 miliardi di euro, di cui 9,8 miliardi finanziati dal Pnrr. Ma entro...