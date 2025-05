Maxi-concorsi, nulla la prova se il Presidente è assente e manca un suo supplente

Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 5811/2025) in tutti i concorsi pubblici, compresi i mega-concorsi con più sottocommissioni, il Presidente deve essere presente durante l’esame orale dei candidati: pena l’illegittima composizione del collegio giudicante e annullamento delle prove. Alla domanda su come risolvere il problema dell’impossibilità per un solo Presidente di presiedere contemporaneamente in più sottocommissioni il Tar ha fornito la soluzione del “supplente”, membro che va nominato non solo...

