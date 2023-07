Medie opere del Pnrr, dal Viminale il 10% aggiuntivo all'anticipo 2021 di Daniela Casciola

Link utili I pagamenti effettuati per ogni singolo progetto

A 1502 enti che hanno già ottenuto l'acconto del 20% e avviato le procedure di affidamento nei termini di legge









In seguito alle diverse segnalazioni pervenute dagli enti locali circa le criticità finanziarie riscontrate sui finanziamenti concessi con il decreto 23 febbraio 2021, d'intesa con il ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR, il Viminale ha stabilito la possibilità di erogare, in aggiunta alla prima quota pari al 20 per cento del contributo concesso, un'anticipazione ulteriore del 10% del citato contributo assegnato...