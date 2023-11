Mercato casa, contro il caro mutui utilizzare la «cartolarizzazione sociale» di M.Fr.

La proposta dell’Osservatorio «Save Your Home» per salvare sia le famiglie sia il valore dell’abitazione

La progressiva inaccessibilità ai mutui per l’acquisto di un’abitazione è attualmente la principale zavorra al mercato immobiliare. Lo dicono da tempo dati provenienti da varie fonti qualificate. Al punto che c’è chi parla ormai di una vera e propria emergenza. Un emergenza dal doppio risvolto. Con il ritorno dei tassi ai livelli di dieci anni fa il mutuo è infatti un’emergenza sia per chi ce l’ha (a tasso variabile), sia per chi lo vorrebbe ma non se lo può permettere. L’ultimo grido di allarme ...