Metrò C di Roma, parte lo scavo della «archeostazione» sotto Piazza Venezia di M.Fr.

Posata la prima pietra. Gualtieri: Roma non abbia paura dei cantieri. Salvini: primo treno nel 2032, come il Ponte di Messina. L'ad di Webuild Pietro Salini: Vogliamo fare presto e bene









«Questo 2032, diciamo che in 9 anni finiamo tutto, può essere rivoluzionario: la Tav, la prima auto sul ponte di Messina, il primo treno a piazza Venezia». La stima del tempo necessario per realizzare la stazione di Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma arriva dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenuto alla cerimonia della prima pietra di un cantiere importantissimo e delicatissimo, quello per realizzare appunto la centralissima fermata della terza linea della...