Microappalti fuori bilancio dal 31 dicembre senza correzioni al Codice

Buco legislativo sul Codice appalti, senza correttivi le opere sotto soglia non affidate devono uscire dal bilancio al 31 dicembre

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre scorso del Dm 10 ottobre 2024 e l’entrata in vigore delle modifiche al principio contabile della gestione finanziaria, rimane aperto il problema delle opere sotto soglia, per le quali non è consento attivare il Fondo pluriennale vincolato in assenza di un impegno definitivo. Si tratta di tutti i lavori di importo...