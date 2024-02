Milano, appalto Mm da 14,1 milioni per prolungare la tranvia 24 fino all’Istituto europeo di oncologia

A Milano al via il bando per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, entrambi da svilupparsi in Bim, per la realizzazione del prolungamento della tranvia 24 nella tratta Selvanesco-Ieo (Istituto europeo di oncologia). La gara, promossa da Metropolitana Milanese, ha un importo di 14.131.477 euro.

L’intervento è finanziato con fondi complementari al Pnrr e prevede un prolungamento di circa 1,3 chilometri che, a partire dall’esistente anello di inversione a Selvanesco, arriva in prossimità...