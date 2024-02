Milano, cantieri e rigenerazione rallentati dalle norme confuse

Urbanistica disorientata, in cerca di chiarimenti. Incertezze nelle decisioni imprenditoriali e progettuali, “paura della firma” negli uffici pubblici, iniziative immobiliari sotto inchiesta, mancato coordinamento tra legislazione nazionale (Testo unico dell’edilizia in revisione da anni), leggi regionali e norme locali. Prima di Natale, a Milano, i sottoscrittori del Tavolo “C’è Milano da Fare” (costruttori, cooperative e professionisti in primis) hanno sospeso il confronto con il Comune in relazione...

