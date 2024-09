Milano, con City Pop il Gruppo Artisa continua l’espansione nel living

È pronta al debutto City Pop, società di gestione immobiliare specializzata nel settore del micro-living del Gruppo Artisa, principale operatore svizzero del settore, che il 19 settembre inaugura il suo primo stabile in Italia a Milano in Viale Monza 137/139 (quartiere NoLo). L’immobile, ex Ata Hotel di proprietà di Unipol, acquistato a fine 2020 e completamente ristrutturato da Artisa Developer con un investimento di 60milioni di euro, conta 261 unità abitative, destinate ad affitto a breve e medio...

