Milano-Cortina 2026, al via gara da 27,8 milioni per la pista ciclopedonale

Simico comunica di aver mandato in gara l’appalto integrato (su progetto di Anas) per realizzare il completamento della pista ciclopedonale di Abbadia Lariana, una delle opere previste nel piano per Milano-Cortina 2026. L’importo a base d’asta è di quasi 27,8 milioni di euro (esattamente 27.795.392,41 euro), di cui poco più di 1,4 milioni di euro per sviluppare la progettazione esecutiva. L’intervento va completato entro di 646 giorni (inclusi 90 giorni per la progettazione).

