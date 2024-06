Milano-Cortina, arriva d’urgenza la norma salva Fondazione

Una norma per salvare la Fondazione Milano Cortina 2026 dall’inchiesta della procura di Milano, senza però affossare completamente le indagini. È in sostanza quanto scritto nel decreto legge “Ricostruzione post-calamtià, protezione civile e grandi eventi”, approvato ieri dal Governo.

All’articolo 12 si ribadisce che «le attività svolte dalla Fondazione Milano Cortina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico...

