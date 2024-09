Milano-Cortina, focus sui lavori: tutti gli obblighi per le imprese

L’impresa aggiudicataria di un appalto per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 dovrà attenersi a regole stringenti, pena il pagamento di sanzioni, con il rischio — solo nei casi più gravi — di essere esclusa dai lavori. Peraltro in quest’ultimo caso si dovrà anche accollare le eventuali richieste risarcitorie di sub-contraenti e terzi sub-contraenti. Il ministero dell’Interno fa un salto di qualità nei controlli in chiave antimafia, coinvolgendo le stazioni appaltanti in un sistema di...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi