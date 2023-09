Milano-Cortina, per la pista da bob in campo Webuild e Pizzarotti di Sara Monaci

Si chiude il 20 settembre il secondo round dopo un primo bando deserto. Sono stati invitati oltre dieci grandi gruppi di costruzioni, quota subappalti al 50%









Per la costruzione della pista da Bob delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 qualcosa si muove, pur nella lentezza e soprattutto nell'incertezza. Per la realizzazione della struttura di Cortina, del valore base di 81 milioni, l'asta a "chiamata diretta", avviata dopo un primo bando andato deserto, si chiuderà il 20 settembre. Tuttavia due imprese hanno effettuato già il sopralluogo: Webuild e Pizzarotti, entrambe specializzate nella costruzione di infrastrutture e grandi opere in ...