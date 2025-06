Milano, Eteria consorzio stabile prolunga la metropolitana fino a Baggio

Con un ribasso del 6,23%, per un totale di 362 milioni di euro, comprensivi di oneri per sicurezza e legalità, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl (consorziate esecutrici Vianini Lavori Spa, Itinera Spa e Icop Spa), Cmb Società cooperativa e Ghella Spa si è aggiudicato i lavori per la realizzazione del prolungamento dalla stazione Bisceglie (in foto) fino a Baggio della linea M1 (Rossa) della Metropolitana di Milano.



Il tempo di realizzazione dell’opera...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi