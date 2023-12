Milano, Imprendo ristruttura la sede di Arera per 19,1 milioni

Al via a Milano il cantiere per i lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica da realizzarsi presso l’immobile in corso di Porta Vittoria 2, di proprietà dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha assegnato a Imprendo Italia di Roma gli interventi dal valore di 21.445.451 euro per un importo di 19.103.705 euro. Al bando hanno partecipato 8 concorrenti.

