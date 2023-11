Milano, maxigara da 530 milioni per l’espansione del Politecnico nell’area Bovisa-Goccia di Alessandro Lerbini

La prima fase prevede opere per 120 milioni, in seguito saranno assegnati lavori opzionali senza bando per 400 milioni

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







A Milano prende il via la maxigara del Comune per l’espansione del Politecnico nell’area denominata Goccia di Bovisa. L’iniziativa consiste nella realizzazione dei vari interventi di nuova costruzione: cinque edifici destinati ad ospitare start up, due edifici delle scuole civiche del Comune di Milano, food court, la corniche.

Il valore stimato dell’intervento è di 529,89 milioni ma il contratto in una prima fase riguarderà la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza per 2.420.000...