Milleproroghe, al Senato focus su revisione prezzi e lavori in subappalto

Si concentra su revisione prezzi, certificazione dei lavori eseguiti in subappalto e qualificazione dei consorzi stabili l’attenzione del Senato al lavoro sul decreto Milleproroghe in tema di appalti. La notizia del fine settimana è che gli emendamenti presentati dai partiti di maggioranza per correggere una serie di novità, introdotte dal Correttivo, hanno hanno avuto l’ok della commissione superando l’esame di ammissibilità e dunque potranno essere votati.

Tra gli emendamenti che hanno lasciato ...