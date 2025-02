Rotazione, bocciata la Pa che non motiva l’aggiudicazione all’impresa uscente

Il principio di rotazione ha la finalità di evitare il «consolidamento di rendite di posizione» in capo al gestore uscente e la sua ratio risiede nella necessità di assicurare un’effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della...