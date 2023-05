Misura Pnrr per le mense scolastiche: mancano 92 progetti per centrare l'obiettivo europeo di Marta Casadei

Rispetto al target di mille strutture da costruire o rinnovare in tutta Italia, sono stati finanziati 908 interventi con 429 milioni di euro. Il 58% sono nuovi edifici









È quasi a portata di mano il target europeo che prevede l'impiego di fondi stanziati dal Pnrr per la costruzione o il rinnovamento di mille mense scolastiche in tutta Italia (di cui il 40% al Sud, come da obbligo di legge) entro il 2025. Secondo le graduatorie pubblicate sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito a fine gennaio 2023, infatti, i progetti finanziati sono 908, per un totale di circa 429 milioni di euro di investimento. Come evidenzia Cittadinanzattiva nel suo report sulle mense...