Misure del governo contro il caldo record per i lavoratori nei cantieri edili di Giorgio Pogliotti

Il governo corre ai ripari contro l’emergenza caldo: con un decreto legge verrà estesa la possibilità di chiedere la cassa integrazione ad ore in caso di eventi estremi non evitabili, escludendola dal computo delle settimane del biennio mobile. La novità che sarà contenuta in un Dl all’esame del prossimo consiglio dei ministri riguarda la Cigo per lavoratori edili e lapidei e la Cisoa per gli addetti a tempo indeterminato nell’agricoltura, i settori più esposti alle alte temperature. Inoltre per ...