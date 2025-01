Naddeo: «La mancata firma blocca aumenti fino a 516 euro e le tutele nei pronto soccorso»

«La mancata firma del contratto per la sanità ferma aumenti che nel caso degli infermieri dei pronto soccorso arrivano a 516 euro, non permette di attivare le tutele che abbiamo previsto contro le aggressioni e chiude in via definitiva al 30 giugno prossimo la possibilità di effettuare progressioni di carriera in deroga ai nuovi requisiti sui titoli di studio». Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, parte dalle ricadute più evidenti per misurare gli effetti della rottura delle trattative che martedì...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi