Napoli-Bari, Bianchi (Svimez): spingerà la crescita delle aree interne L’associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno ha stimato in 4,4 miliardi l’impatto economico dell’infrastruttura in corso di realizzazione (dal costo di sei miliardi). «Ponte di Messina utile solo se sarà completato anche il resto del corridoio Palermo-Berlino»