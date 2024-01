Negozi, ampliamento della superficie possibile solo entro il 20%

In caso di lavori di ristrutturazione di immobili commerciali, l’eventuale ampliamento della superficie utile lorda non può superare il 20 per cento della superficie utile lorda originaria e, comunque, i 200 metri quadrati. Anche in caso di realizzazione di soppalchi. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Roma, la numero 19294/2023, relativa a una vicenda che riguardava alcuni interventi portati avanti all’interno di un locale commerciale. Roma Capitale aveva respinto l’istanza di condono presentata...

