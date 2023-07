Nel cambio di destinazione da autorimessa a ufficio il parcheggio non può essere monetizzato di Davide Madeddu

Ma va sempre garantito, affermano i giudici del Tar Lazio









Nel cambio di destinazione da autorimessa a ufficio deve essere garantita la superficie destinata ai parcheggi che non può essere monetizzata. È quanto disposto, con la sentenza n.12592/2023 del Tar del Lazio (sezione seconda stralcio), in merito al ricorso presentato da un'azienda contro il rigetto dell'istanza di monetizzazione di superfici da destinare a parcheggio. La vicenda è iniziata quando l'azienda ha trasformato «in assenza del necessario titolo edilizio, un'autorimessa in ufficio e instava...