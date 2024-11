Nel sismabonus va considerato il numero di unità iniziali

La domanda del lettore: Sono proprietario di due unità immobiliari, a destinazione strumentale, che vorrei demolire per ricostruire una sola unità, sempre con la medesima destinazione, e ho diritto a fruire del sismabonus. Mi spetta il sismabonus per le due unità preeesistenti, anche se ne ricostruisco una sola, oppure, per beneficiare del sismabonus su entrambe le unità, ho l’obbligo di ricostruirne sempre due?

La risposta dell’esperto: Nel caso prospettato, è possibile beneficiare del sismabonus...