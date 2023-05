Nell'algoritmo del calcolo del compenso straordinario rientrano anche i differenziali stipendiali di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Link utili Faq Aran n. CSAN/121/2023 - Lavoro straordinario Altri provvedimenti

Faq Aran n. CSAN/110a/2023 - Elemento perequativo Altri provvedimenti

Le conclusioni dell'Aran in due pareri forniti per il personale del comparto sanità ma applicabili anche agli enti locali









Il differenziale stipendiale iniziale, inteso come il valore complessivo delle posizioni economiche maturate prima della data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, costituisce uno «zainetto» personale che consente a tutti i dipendenti – anche e soprattutto per coloro che risultano inquadrati nelle fasce più elevate – di ripartire dal valore del nuovo stipendio base con la possibilità di acquisire ulteriori differenziali che hanno la stessa natura contrattuale di quelli attribuiti...