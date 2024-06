Nella direttiva case green fissati nuovi requisiti per l’Ape dell’edificio

Della direttiva Case green, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Ue lo scorso 8 maggio, si parla sempre in termini di lavori da realizzare e di relative spese, c’è però anche un tema legato alle nuove responsabilità introdotte in vista del recepimento della stessa che deve avvenire entro il 29 maggio 2026. Impatta sul condominio in particolare, l’Attestato di prestazione energetica (Ape) che, secondo le linee generali contenute al punto 12 delle considerazioni introduttive agli articoli del testo europeo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi