Nessun blocco alle assunzioni durante l’esercizio provvisorio di Anna Guiducci

Occorre però che la spesa sia prevista nel vigente piano triennale del fabbisogno di personale e nel bilancio di previsione

Nessun blocco alle assunzioni durante l’esercizio provvisorio. Con norma di interpretazione autentica, il Dl 104/2023 (decreto Asset), all’articolo 21-bis, prevede che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio sono autorizzati a impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, sia a tempo determinato sia indeterminato. Nel rispetto del principio di programmazione, occorre però che la spesa sia prevista nel vigente piano triennale del fabbisogno di personale e nel bilancio di previsione, che deve pertanto contenere gli stanziamenti necessari a finanziare le nuove assunzioni, al netto delle cessazioni programmate.

Il terzo comma dell’articolo 163 del Tuel vieta, al fine di non irrigidire la struttura finanziaria del bilancio, l’assunzione di indebitamento e gli impegni di spesa in conto capitale, se non riferiti a lavori o interventi di somma urgenza. Sono però ammesse le spese correnti, quelle correlate riguardanti le partite di giro e l’anticipazione di tesoreria.

Con la nuova disposizione, appunto di carattere interpretativo, si interviene a chiarire la possibilità, per tutti gli enti in esercizio provvisorio, di assumere personale anche a tempo indeterminato, la cui spesa corrente concorre necessariamente al raggiungimento degli equilibri finanziari degli esercizi successivi. L’interpretazione che viene operata in questa sede sembrerebbe pertanto scontata, ma non lo è. La spesa di personale infatti, contribuendo a determinare la rigidità del bilancio degli enti locali, al pari degli oneri per ammortamento mutui e prestiti, è sempre stata considerata interdetta nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione. Viene dunque valorizzata, sempre che ce ne sia stato bisogno, la valenza programmatoria dei documenti contabili dell’ente e la loro coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e gestionale. Si attribuisce insomma maggior fiducia ai documenti di carattere pluriennale dell’ente, ai quali è affidata la valutazione circa l’impatto economico finanziario delle scelte dell’ente.

Sempre l’articolo 21-bis, prevede poi che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possano essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione, anche in condizione di esercizio provvisorio. I chiarimenti in questione giungono a valle della nuova definizione del processo di bilancio in caso di rinvio dei termini per la sua approvazione. Con il Dm 25 luglio 2023 infatti si stabilisce che la proroga della scadenza del bilancio di previsione disposta con decreto ministeriale, anche se determinata da motivazioni di natura generale, deve essere adottata dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il documento nei termini, per le motivazioni addotte nei medesimi decreti ministeriali. Da ciò discende che, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. Gli enti locali sono comunque sempre tenuti a valutare l’effettiva necessita’ di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione. In tal caso, sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio.