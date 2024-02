Nessuna incompatibilità per l’assessore dipendente della propria partecipata

Le norme in tema di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità hanno natura eccezionale, poiché finalizzate ad imporre limiti ai diritti di elettorato attivo e passivo, e devono sempre essere considerate di stretta interpretazione, non essendo, pertanto, consentita alcuna possibilità di letture analogiche o estensive delle stesse: in applicazione di tale principio deve ritenersi compatibile il ruolo politico con quello di dipendente della società partecipata.

