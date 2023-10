Niente autorizzazione paesaggistica per i movimenti terra a fini agricoli di M.Fr.

E non serve neanche il permesso edilizio, afferma il Tar Calabria (Catanzaro)

Tractor on an agriculture field, cut out









Il proprietario di un terreno in un comune calabrese ha presentato una Cila relativamente ai lavori di movimento terra finalizzati alla preparazione all’attività agricola, nella presunzione che l’intervento fosse esattamente riconducibile a un tipo di attività di edilizia libera previsto dal Dpr 380 (per la precisione i “movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari” indicati all’articolo 6, comma 1, lettera “d”). L’ente locale ha invece ritenuto che, diversamente da quanto dichiarato, i lavori configurassero uno “sbancamento del terreno, peraltro ricadente in zona soggetta a vincolo paesaggistico”. L’ente locale ordinava pertanto l’arresto dei lavori e la rimessa in pristino. Da qui il ricorso al Tar Calabria dell’interessato.

L’esito di una perizia ordinata dal Tar confermava la versione del ricorrente. I giudici della Seconda sezione del Tar Calabria (Catanzaro) hanno pertanto accolto il ricorso e annullato l’ordinanza dell’ente locale. Nella pronuncia n.1156/2023 pubblicata lo scorso 14 settembre hanno valorizzato la circostanza che l’intervento di movimentazione del terreno non avesse comportato né “alterazioni permanenti dello stato dei luoghi” né alterazioni all’assetto idrogeologico. Pertanto, non solo i lavori risultano aderenti alla definizione dell’articolo 6, comma 1 lettera d) del Testo unico edilizia, ma neppure “richiedono autorizzazioni sotto il profilo paesaggistico”, ai sensi del codice dei Beni culturali (articolo 149, comma 1, lett. b) del Dlgs. n.42/2004).