Niente autorizzazione paesaggistica per la tenda parasole in zona vincolata

Il Tar Toscana ha accolto il ricorso di un privato residente nel comune di Scandicci che si è visto negato il permesso relativo a «una struttura ombreggiante» a copertura di una serra posta nel parco di proprietà, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico (articolo 167, comma 4 del codice dei Beni culturali). Vale la pena di specificare che la tenda parasole è stata inclusa, per espressa volontà del comune, in una più ampia lista di interventi edilizi richiesti dal precedente proprietario. Relativamente...

