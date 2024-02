Niente edilizia libera per la casetta in legno ancorata a terra e dotata di impianti

La casetta in legno ancorata a terra e con impianto elettrico e grondaie non può essere considerata edilizia libera. È quanto emerge dalla sentenza emessa dal Tar del Veneto, la numero 158/2024 che ha respinto il ricorso presentato da una persona contro l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Padova. Tutto è iniziato quando i proprietari di un immobile hanno demolito una casetta in muratura costruita cinquant’anni prima dai precedenti proprietari in aderenza alla casa. Struttura realizzata...

