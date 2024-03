Niente indennità di risultato senza la valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi prefissati

Per potere dare corso all’erogazione dell’indennità di risultato occorrono sia l’assegnazione di obiettivi sia la valutazione positiva del loro raggiungimento, non essendo sufficiente un generico giudizio positivo espresso dal segretario sull’andamento delle attività. In assenza di questa valutazione per la mancata fornitura degli elementi necessari da parte del dirigente o responsabile non è neppure possibile chiedere il risarcimento del danno. Sono questi i principi fissati dalla sentenza della...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi