Niente rotazione nelle procedure senza limitazione di invito

Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, attraverso indagini di mercato o consultazione di elenchi, in quanto non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

A ribadire il principio è il Tar Sicilia, Catania, sez. III, n. 1926/2025. La questione nasce in seno a una procedura telematica negoziata per l’affidamento di un servizio di pulizia, all’...