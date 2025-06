Sottosoglia: guida all’uso post-Correttivo/2

La semplificazione esplicitata nell’essenziale struttura dell’affidamento diretto – definita nell’allegato I.1 come procedimento senza procedura di gara e con l’affidamento che si affranca da dinamiche competitive anche nel caso di interpello (che, come detto, deve avvenire non con chiamata simultanea e senza confronto dei preventivi come spiega il Tar Campania, sent. n. 873/2025) –, ha richiesto però una sorta di riconduzione, avvenuta con il decreto legislativo n. 209/2024, all’alveo dei sistemi...

