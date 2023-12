Niente sanatoria per il seminterrato che diventa cantina

La trasformazione a cantina di spazi del seminterrato in area vincolata comporta nuova volumetria e non può essere sanata. È’ quanto emerge dalla sentenza del Tar di Roma, la numero 19114/2023, che ha respinto il ricorso di una persona che aveva realizzato nel seminterrato della sua abitazione situata in area protetta spazi per 58 metri quadrati. Tutto nasce quando viene presentata al Comune istanza di condono per opere che riguardano la “trasformazione a cantine di intercapedine posta tra il terreno...

