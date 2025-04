Niente soccorso istruttorio per la mancata indicazione del contratto nell’offerta economica

Non è amesso l’istituto del soccorso istruttorio per sopperire alla mancata indicazione, nell’offerta economica, del contratto applicato, quale elemento essenziale per la corretta formulazione dell’offerta , perché determinerebbe una integrazione della stessa, non consentita dal vigente quadro normativo: legittima, quindi, è l’automatica esclusione dell’operatore economico. È questa l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 2605/2025.

La vicenda trae origine da...