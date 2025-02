«No» a indebitamenti voluttuari di Comuni e Regioni

Pensare di costituire (addirittura) fondazioni per eludere le regole restrittive imposte dall’ultimo comma dell’articolo 119 della Costituzione non è affatto cosa buona e giusta. Non lo è per gli enti locali, ma anche per le Regioni, solite a costituirle perseguendo una ratio e finalità quasi “hobbistiche”, tanto da disperdere ingenti risorse pubbliche, nazionali e dell’Ue (Pnrr).

A sancirlo, dopo 14 anni di contenzioso acceso, è stata la sentenza della quarta sezione della Corte di appello di Milano...