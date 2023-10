Normativa antincendio, la semplificazione amministrativa si è persa per strada di Mariagrazia Barletta

Concept of path challenge as a businessman on a bridge with a maze blocking the passage to the other side as a metaphor for solving adversity with 3D illustration elements.









Si sono arenati i provvedimenti che puntano a semplificare gli adempimenti amministrativi per le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi. Non è mai arrivato all’esame del Parlamento il disegno di legge delega approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 11 maggio, che fissava i principi per un ulteriore snellimento delle procedure antincendio, nel solco di quanto già attuato con il regolamento di prevenzione incendi, il Dpr 151 del 2011. Nel frattempo, si sono anche perse le tracce della bozza di provvedimento licenziata il 30 settembre 2020 dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, che prevedeva una profonda revisione dell’elenco delle cosiddette «attività soggette», con la conseguente riduzione degli obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

Le buone intenzioni inizialiLa semplificazione in campo antincendio è iniziata – va ricordato – con il Dpr 151 del 2011 con il quale anche nei procedimenti di prevenzione incendi è stata introdotta la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). In quell’occasione, l’elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi è stato revisionato e le procedure antincendio sono state riscritte e ricalibrate in funzione del rischio, seguendo il principio della proporzionalità dell’azione amministrativa. Le attività sono state suddivise in tre categorie (A, B e C) in base alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche verticali, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Così, gli adempimenti sono diventati graduali: più lunghi e articolati per le attività di categoria C e B, più semplici per quelle di minore complessità, ossia per le attività classificate con la lettera A. Il tentativo di proseguire con la semplificazione dei procedimenti attuata nel 2011 è entrato nel vivo nel 2020, ma a distanza di tre anni non si è ancora concretizzato.

Ancora inattuata la riforma del 2020Con la bozza di nuovo allegato al Dpr 151 del 2011, approvata il 30 settembre 2020, dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (organo consultivo istituito presso i Vigili del Fuoco che esprime il parere sui provvedimenti antincendio) viene prevista, come si diceva, un’importante ulteriore semplificazione, sempre basata sulla proporzionalità del rischio e giustificata anche dalla nascita e dall’ampliamento della sfera d’azione del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Per molte attività cosiddette «soggette» e non normate l’utilizzo del Codice era, nel frattempo, diventato obbligatorio; quindi, si era passati (ad ottobre 2019) dall’assenza di una normativa specifica di riferimento alla presenza di una normativa completa, da seguire per progettare la sicurezza. Dunque, il principio della semplificazione intrapresa nel 2020 è il seguente: laddove c’è una normativa tecnica da seguire (il riferimento è alle norme tradizionali e al Codice di prevenzione incendi) può allentarsi il controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

La strategia per arrivare alla semplificazioneEd allora, nel 2020, l’azione di snellimento delle procedure prende principalmente tre direzioni. La prima azione riguarda oltre la metà delle 80 attività dell’allegato I, per le quali si decide di introdurre o ampliare la categoria A, le conseguenze sono due: incrementano i casi autorizzabili con la sola Scia antincendio e - entro certi limiti espressi in numero di occupanti, quantità di materiale stoccato, numero di lavoratori, superficie, etc… - viene meno l’obbligo di sottoporre il progetto alla valutazione del Comando dei Vigili del Fuoco. L’altra azione è sulle declaratorie: per 18 attività vengono previsti la modifica e l’innalzamento delle soglie di assoggettabilità, ossia quei limiti espressi, ad esempio, in dimensioni, numero di occupanti, quantità di materiali o sostanze infiammabili detenuti, che disegnano il confine tra un’attività soggetta ai procedimenti antincendio ed una che non lo è. Dunque, sempre entro precise soglie, si prevede di escludere dall’azione del Dpr, e quindi dai procedimenti di prevenzione incendi, alcune attività attualmente classificate come soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. La terza azione consiste nel far migrare, dove possibile, le attività C nella categoria B, con il conseguente allentamento dei controlli da parte dei Vigili del Fuoco. Non si prevede la scomparsa delle attività C, ma tale “contenitore” – nella bozza di nuovo allegato – viene un bel po’ svuotato a vantaggio delle attività B.

Nello schema di Ddl l’abolizione della categoria CGli stessi principi che avevano funzionato da bussola per la revisione del 2020 sono stati inseriti nel disegno di legge delega sulle semplificazioni dei procedimenti amministrativi approvato dal Consiglio dei ministri l’11 maggio scorso, la cui storia è ancora ferma a quella data. Lo schema di disegno di legge, nello stabilire il perimetro della revisione del regolamento del 2011, prevede proprio una modifica al rialzo dei limiti di assoggettabilità, assicurando la «tutela dell’interesse pubblico», come si legge nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento. Si persegue, anche in questo caso, la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi soprattutto «per le attività di minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio dell’attività». L’obiettivo primario, secondo quanto è scritto nella relazione Air (Analisi di impatto della regolazione), è quello di «ridurre gli oneri a carico dei titolari» delle attività soggette. Una semplificazione che avrebbe dovuto spingersi anche oltre rispetto a quanto era stato predisposto nel 2020. Come si legge nella relazione che accompagna lo schema di Ddl, l’obiettivo è anche l’eliminazione delle attività in categoria C che prevedono il controllo obbligatorio (e non a campione come per le attività A e B) da parte dei Vigili del Fuoco ed il conseguente rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Il Cpi, dunque, sarebbe andato verso l’abolizione. Significa che l’intenzione è di portare a due le categorie di rischio, facendo salve le attività A, meno complesse, autorizzabili con semplice Scia, e quelle B per le quali prima della Scia è necessario ottenere il via libera dei Vigili del Fuoco sul progetto. Stando allo schema di Ddl, la riforma doveva concludersi entro agosto 2024, ma il testo del disegno di legge non è arrivato al Parlamento; quindi, l’esame per la conversione del provvedimento non è mai iniziato.

Se l’intenzione è quella di far scomparire del tutto le attività di categoria C, insieme ai controlli obbligatori dei Vigili del fuoco, è chiaro che il lavoro, che sembrava concluso a settembre 2020, dovrà rimettersi in marcia. Da settembre 2020 ad oggi, però, secondo fonti del Ccts, la revisione del Dpr del 2011 non ha mai fatto quel primo salto dai cassetti ai tavoli del Comitato centrale, tale da far pensare alla realizzazione, nel prossimo futuro, della riforma e semplificazione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

SPECIALE PREVENZIONE INCENDI: I TESTI, LE NORME E GLI APPROFONDIMENTI DEGLI ESPERTI