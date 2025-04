Presa in carico della persona, serve re-individuare Lea specifici per la prevenzion

La presa in carico di una persona è un momento cruciale, sia per chi la esercita sia per chi ne è beneficiario. Il primo assume un chiaro e immane impegno a sostenerla e una certa responsabilità di risultato; il secondo fa proprio l’impegno altrui a contribuire alla soluzione dei suoi problemi.

La presa in carico dei servizi sociali, che rintraccia la centralità nei Comuni, è caratterizzata da azioni seriali mirate all’ascolto, al supporto e all’orientamento dei bisognosi attraverso iniziative tipiche...