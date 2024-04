Nuovo caos Tari, i piani tariffari slittano al 30 giugno

Nuovo anno e nuovo caos per la Tari, con il corollario dell’ennesima proroga dei termini per la definizione dei Piani economico-finanziari e quindi delle tariffe. Quest’anno la scadenza slitterà dal 30 aprile al 30 giugno, per effetto di un emendamento del Governo al decreto legge Superbonus in commissione Finanze al Senato.

A sollecitare il rinvio, che non modifica le scadenze di pagamento (salvo conguagli con le nuove tariffe) decise dai Comuni, è stata l’Anci, che nelle scorse ore era ridiscesa...